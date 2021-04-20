Протоиерей Душенков объяснил задумку фрески с адом для интернет-зависимых

Протоиерей Александр Душенков объяснил задумку фрески с адом для интернет-зависимых, которая находится в мужском монастыре под Тверью, сообщил «МИР 24».

На ней изображен ад для тех, кто зависим от гаджетов и Сети. Люди представлены в окружении чертей, держащих iPhone и MacBook. Грешники стоят в адском пламени и испытывают мучения.

«Эта фреска находится в Николаевском Малицком мужском монастыре уже давно, и лет пять назад по поводу нее уже поднимали шум в СМИ. Эту и другие фрески выполнил художник из Румынии, который долго жил в монастыре», — отметил Душенков.

Он призвал не путать икону и фреску. На настенную роспись, которая располагается на западной стороне храма, не молятся. По словам отца Александра, Николаевский Малицкий мужской монастырь является уникальным, восстановленным практически с нуля церковным учреждением. Служба в нем проходит с элементами афонского устава.

Душенков заявил, что игумен отец Борис — образованный человек. Храм имеет хороший сайт, который можно найти в Сети. Против интернета никто в монастыре не выступает. Людей лишь предостерегают от современных зависимостей.