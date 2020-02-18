Протоиерей Димитрий Смирнов обвинил СМИ в искажении слов о «бесплатных проститутках»
Недавно протоиерей Дмитрий Смирнов выступил против гражданских браков, сравнив таких жен с «бесплатными проститутками». В беседе с НСН он рассказал, что СМИ все «подслушали» и «переврали».
По словам протоиерея, беседа была частной. А СМИ все подслушали и переврали. Он вы ступал не против женщин, а против мужчин, которые не регистрируют отношения, а через какое-то время уходят к другим женщинам.
Смирнов считает, что в интернете все слишком раздули. Это был частный разговор, который не должен никого касаться.