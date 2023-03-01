Общество 01 марта 2023, 23:30 Протодиакон Кураев рассказал, из-за чего россияне не следуют Великому посту Протодиакон Кураев заявил, что многие россияне начинают поститься без истинной веры

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Многие верующие относятся к посту как к способу похудеть, нежели очистить душу и укрепить веру. Таким мнением поделился запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам священника, пост должен оказывать влияние на духовное и нравственное самочувствие. Однако некоторые люди не соблюдают истинный пост. Они воспринимают его как возможность наладить свое физическое здоровье.

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«Число людей, которые будут посещать храм во время поста, значительно меньше, чем 20%. Большинство якобы постящихся имитируют соблюдение поста и руководствуются при этом диетологическими соображениями: хотят похудеть к курортному сезону, слегка разгрузить организм, сменить режим питания», — пояснил Кураев.