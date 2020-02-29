    29 февраля 2020, 03:58

    Протодиакон Кураев посоветовал вспомнить историю для борьбы с коронавирусом

    Ирина Нагайникова

    Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на призыв главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова пренебречь требованиями закрыть храм из-за коронавируса. Об этом сообщило Радио Sputnik.

    Отец Димитрий призвал прихожан Русской православной церкви в Италии не подчиняться требованиям местных властей о закрытии храма.

    «В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь», — процитировал протоиерея Димитрия Смирнова сайт NEWS.ru.

    Протодиакон Андрей Кураев отметил, что не следует «искушать Господа» и стоит принимать меры предосторожности в период эпидемий.

    Он напомнил о практике профилактики в церкви во время эпидемии холеры в СССР.

    «Есть интереснейшая инструкция, которую распространяла Московская патриархия во время эпидемии холеры в Советском Союзе. В частности, там было правило, что настоятели храмов обязаны предъявлять для осмотра и контроля все сосуды органам санитарного контроля. Там еще забавный был пункт, что обязательно после каждой службы священник должен ополаскивать руки одеколоном. Мы не в первый раз сталкиваемся с подобными вещами, и кое-чему можно было бы поучиться у истории», — подчеркнул протодиакон.