Протодиакон Кураев оценил просьбу ПЦУ лишить престола патриарха Кирилла

Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась с просьбой лишить престола патриарха Кирилла к Патриарху Константинопольскому Варфоломею. Это сообщение в разговоре с ИА НСН прокомментировал запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

По его словам, просьба ПЦУ не будет удовлетворена, а РПЦ следует отнестись к ситуации «с юмором».

«Я думаю, что этот замысел совершенно нереальный. К сожалению, когда речь идет о ситуации острого военно-политического соперничества, каждая из сторон старается иметь свою карманную политизированную церковь, а та старается выпрыгивать из штанишек, доказывая свою полезность», — сказал священнослужитель.