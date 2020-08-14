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    14 августа 2020, 14:55

    Протяженность велосипедных маршрутов увеличат в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Протяженность велосипедных маршрутов увеличат в два раза Санкт-Петербурге, сообщил исполняющий обязанности директор Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков.
    Протяженность велосипедных маршрутов увеличат в Санкт-Петербурге

    Он пояснил, что в нынешнем году будет проведено обустройство велодорожек вдоль Бухарестской улицы от улицы Салова до проспекта Славы и на проспекте Юрия Гагарина от Московского шоссе до улицы Типанова.

    Помимо прочего, в настоящий момент проектируются три веломаршрута на проспекте Большевиков, проспекте Ветеранов и по маршруту от проспекта Косыгина до Заневского проспекта, пишет «Петербургский дневник».

    Отмечается, что в целом в Петербурге создано 32 веломаршрута. Их общая протяженность составляет 118,5 километра.

    Новости SMI.FM