Протяженность велосипедных маршрутов увеличат в Санкт-Петербурге

Протяженность велосипедных маршрутов увеличат в два раза Санкт-Петербурге, сообщил исполняющий обязанности директор Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков.

Он пояснил, что в нынешнем году будет проведено обустройство велодорожек вдоль Бухарестской улицы от улицы Салова до проспекта Славы и на проспекте Юрия Гагарина от Московского шоссе до улицы Типанова.

Помимо прочего, в настоящий момент проектируются три веломаршрута на проспекте Большевиков, проспекте Ветеранов и по маршруту от проспекта Косыгина до Заневского проспекта, пишет «Петербургский дневник».

Отмечается, что в целом в Петербурге создано 32 веломаршрута. Их общая протяженность составляет 118,5 километра.