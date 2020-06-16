Противопожарный режим снимут в Свердловской области

По данным инсайдера, «в приказе сказано, что особый режим можно отменить из-за того, что пройден пик возникновения природных пожаров, а также сокращена регистрация случаев неконтролируемых палов сухой травы».

Противопожарный режим в Свердловской области был введен 30 апреля. Он подразумевает запрет на разведение костров, пала травы, шашлыков на природе и проведение огневых работ.