    16 июня 2020, 14:44

    Противопожарный режим снимут в Свердловской области

    Дарья Морозова

    Противопожарный режим в Свердловской области отменят с 1-го июля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на начальника областного ГУ МЧС Игоря Теряева.

    По данным инсайдера, «в приказе сказано, что особый режим можно отменить из-за того, что пройден пик возникновения природных пожаров, а также сокращена регистрация случаев неконтролируемых палов сухой травы».

    Противопожарный режим в Свердловской области был введен 30 апреля. Он подразумевает запрет на разведение костров, пала травы, шашлыков на природе и проведение огневых работ.