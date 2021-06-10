Противопожарный режим отменят в Челябинской области

Особый противопожарный режим закончится в Челябинской области 10 июня. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Соответствующее постановление подписано. Доступ в леса будет разрешен. Что касается открытого огня: его использование разрешено в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ограничения действуют в регионе с 24 мая. Основное из них — это запрет на посещение лесов, чтобы никто не устраивал там шашлыки. Оно действовало и на территориях курортных озер: Увильды, Тургояк, Аракуль, и в Челябинском и Каштакском борах.