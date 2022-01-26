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    26 января 2022, 20:57

    Противопожарные учения прошли в кинотеатре Пензы

    Дарья Морозова

    Противопожарные учения были проведены в одном из кинотеатров Пензы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    По легенде, в здании во время возгорания находились три человека. Для реалистичности использовалась дымомашина.

    «Учения проводятся, чтобы ставить дополнительные задачи, не терять оперативно-тактическое мышление, грамотно и быстро ориентироваться в любой сложной обстановке», — рассказал начальник главного управления МЧС России по региону Дмитрий Козлов.