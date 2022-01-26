Противопожарные учения прошли в кинотеатре Пензы

Противопожарные учения были проведены в одном из кинотеатров Пензы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

По легенде, в здании во время возгорания находились три человека. Для реалистичности использовалась дымомашина.

«Учения проводятся, чтобы ставить дополнительные задачи, не терять оперативно-тактическое мышление, грамотно и быстро ориентироваться в любой сложной обстановке», — рассказал начальник главного управления МЧС России по региону Дмитрий Козлов.