Противодействие СМИ терроризму обсудили на конференции в Москве

Международная конференция, организованная Международной академией телевидения и радио и Минцифры РФ, состоялась в Москве. Об этом сообщил ОТР.

Участники обсудили роль СМИ и журналистов в борьбе с терроризмом и приняли проект документа, отмечающего необходимость изменения вектора журналистики в противодействии терроризму.

В конференции приняли участие журналисты, представители силовых структур, ученые и общественные деятели из России, а также из Италии, Индии, Израиля, Армении, Испании, Марокко, Румынии и других стран.