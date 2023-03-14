Общество 14 марта 2023, 14:46 Противников России предложили выгнать из страны Глава Крыма Аксенов предложил принять закон для «обнуления» противников России РИА «Новости»

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Федеральное законодательство не должно допускать, чтобы противники России жили и зарабатывали внутри страны. Поэтому его необходимо изменить таким образом, чтобы все несогласные уехали за границу. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил, что сейчас в Крыму проводится национализация объектов, принадлежащих украинским предпринимателям, которые прямо выступают против России, но такую же практику нужно распространить на всех врагов страны.

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«Я считаю, что всех людей, которые против страны выступают, надо законодательно „обнулить“. Как минимум — выгнать из страны, они вообще здесь появляться не должны, зарабатывать здесь не должны», — заявил Аксенов.

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Он добавил, что такие законы нужно принимать на законодательном уровне. Потому что давать зарабатывать деньги врагам, которые передают средства для проведения военных действий против России, аморально.

«Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут. Если не получается сделать в лоб, то я найду способ сделать так, чтобы они работали все в другом государстве. Пусть едут туда, где им нравится. Я всегда предлагаю простой выход из положения», — добавил Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые аукционы по национализированному имуществу украинских олигархов начнутся в июне. По его словам, в собственности государства останется только Бахчисарайский цементный завод, а у остальных объектов появятся новые собственники. Возможность передачи структур в аренду или концессии глава Крыма рассматривать отказался.