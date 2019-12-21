Противники закона о домашнем насилии собрались на молебен в 30 городах России

В 30 городах России проходят молитвенные стояния «За семью». Стояния направлены против закона о домашнем насилии, в них приняли участие православные, родительские и патриотические организации.

Координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин заявил РИА «Новости», что законопроект пытаются «внедрить с Запада». Он выразил мнение, что этот закон уничтожит институт семьи, который и так в последнее время находится в кризисе.

«В субботу мы будем молиться Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила веками сложившуюся в нашем народе ментальность и представление о семье, как о союзе мужчины и женщины для деторождения, в котором недопустимо бить супругов и детей», — сказал Кормухин.

В Москве молитвенное стояние «За семью» началось в 13:00 в храме Воскресения Христова в Кадашах, передает «Царьград». Корреспондент издания сообщил, что у храма собралось около тысячи противников закона о домашнем насилии.

Ранее патриарх Кирилл назвал тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне, опасными.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован 29 ноября. Согласно документу, в случае насилия суд сможет запретить виновному приближаться к жертве и обязать покинуть общее жилье. Кроме того, благодаря документу жертвам семейного насилия будут оказывать помощь, в том числе правовую.