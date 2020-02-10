Противники закона о домашнем насилии предложили альтернативу
Цыганов заявил, что более 90% эпизодов домашнего насилия совершаются агрессором в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому он призвал бороться, в первую очередь, с проблемой алкоголизма.
«Нужно полностью уничтожить ту среду, которая порождает семейно-бытовое насилие. В том числе бороться с алкоголизмом», — процитировал призыв Цыганова сайт «Экономика сегодня».
По словам Цыганова, законопроект против домашнего насилия лишит семьи возможности к примирению.
«В соответствии с охранным предписанием насильник должен лишиться возможности находиться рядом с жертвой, то есть в изначальном варианте законопроекта говорилось даже о конкретном расстоянии — не может приближаться ближе, чем на 50 метров. Кроме того, звонить, искать местонахождение тоже запрещено», — процитировало Цыганова ИА Nation News.
Из-за этого, по его мнению, при попытке одного из супругов помириться его просто арестуют.
Также он отметил, что против закона о домашнем насилии выступают многодетные семьи и традиционные конфессии страны, а за него — «представители меньшинств, члены организаций-иноагентов».
«Закон не про физическое насилие, он вводит новые понятия — экономическое, психологическое насилие. Это нонсенс, когда не определено наказание, получается атмосфера хаоса», — заявил Цыганов.
Кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации Анна Швабауэр предложила ввести принудительное лечение для лиц, которые совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Обозреватель ФАН Наталья Макеева призвала выяснить, почему Уголовный кодекс РФ работает не всегда.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев отметил, что проблема лежит не в УК РФ и правоприменении.
«Проблема в том, что общество не пришло к согласию, несмотря на то, что взаимоотношения строятся уже иначе — граждане осознанно пытаются отстраниться от проблемы насилия», — заявил Цивилев.
Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД РФ по городу Санкт-Петербургу Юлия Кулагина отметила, что важна психологическая работа со сторонами конфликта.
«От конфликтов и агрессии каждый страдает по-своему <…> необходимо разработать действенные механизмы психологической поддержки <…> Зачастую нужно работать со всей семьей: с мамой, папой, детьми. Это поможет сохранить семью и сделает взаимодействие с ней эффективным», — объяснила Кулагина.
Психолог и кандидат политических наук Мария Макарова подчеркнула, что психологическая работа с членами семьи-агрессорами необходима. Жертвам же необходимы центры, где они могли бы получить поддержку и разобраться в своей жизни. Однако отметила, что этому «мешает отсутствие финансовой поддержки».