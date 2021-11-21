Противники вакцинации заявили, что Роспотребнадзор подконтролен «мировой сатанинской религии»

Жители Краснодарского края, выступающие против вакцинации для профилактики коронавируса, организовали массовый митинг. Об этом сообщил паблик «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте».

Собравшиеся участники выкрикивали резкие лозунги. Они потребовали отменить все ограничения, связанные с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Помимо этого, митингующие выступили против отмены QR-кодов и обязательной вакцинации.

Видеозапись с места событий распространилась в Сети. Судя по ней, большинство собравшихся — люди преклонного возраста. Один из них вышел в центр толпы и стал произносить достаточно странные фразы в микрофон.

«Полиция и Роспотребнадзор подконтрольны мировой сатанинской религии! Руками продажной части силовиков и медиков уничтожают народ», — говорил пенсионер.

Поддерживающие его краснодарцы кричали: «Мы не товар! Мы не товар!».

Вместе с тем о противниках вакцинации резко высказался главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман. Он рассказал, что ему непонятны такие люди. Всем, кто сомневается в необходимости сделать прививку против COVID-19, он посоветовал посетить его больницу и вместе с ним «пойти на экскурсию» к зараженным. «Там лежат больные люди, не подготовленные к съемкам. Пусть разговаривают с ними и спрашивают, жалеют ли они о том, что не прошли вакцинацию», — объяснил медик.