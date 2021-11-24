Немецкий депутат фракции «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур раскритиковал новые санкции в отношении «Северного потока — 2». По его мнению, эти ограничения неприемлемы даже для противников проекта.

«Именно мы, зеленые, всегда боровшиеся с трубопроводом, не можем понять, что это за дружба, к которой стремятся [США] и при которой на друзей обрушивают санкции, если они ведут бизнес с третьими сторонами», — сказал Норипур, его цитирует Reuters.

Депутат отметил, что «Северный поток — 2» был и остается неправильным немецким решением, а не американским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале недели объявил о санкциях против компании Transadria Ltd и еще двух судов, имеющих отношение к «Северному потоку — 2». В Госдепартаменте заявили, что продолжат вводить ограничения против газопровода в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы».

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что американцы вводят санкции по поводу и без.

«Северный поток — 2» представляет собой две нити, через которые российский газ должен поступать в Германию. Он проходит от Ленинградской области до Грайфсвальда в Германии.