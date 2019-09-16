Противник храма в сквере Екатеринбурга получил полгода исправительных работ
В пресс-службе Верх-Исетского районного суда рассказали РИА «Новости», что 10% из-зарплаты Мельниченко за этот период удержат в пользу государства.
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«Приговорили Мельниченко признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.
Ранее участник акций в сквере был оштрафован на 12 тысяч рублей по административному делу за нарушение порядка участия в публичном мероприятии.
13 мая жители Екатеринбурга вышли на акцию против возведения храма на месте городского сквера у драмтеатра. Работы остановили, к решению вопроса подключились городские и областные власти.
К выбору будущей строительной площадки привлекли горожан. Для строительства сейчас утвердили три места для дальнейшего опроса.