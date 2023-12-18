Общество 18 декабря 2023, 10:25 Против запрета абортов в частных клиниках выступили в Госдуме «Ведомости»: комитет ГД выступил против запрета на аборты в частных клиниках РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по охране здоровья проанализировал позиции Минздрава, общественных и других организаций и выступил против запрета услуги аборта в частных клиниках. Письмо направили спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Документ появился в распоряжении «Ведомостей».

Два других источника газеты также подтвердили информацию. Комитет Госдумы выступил за развитие системы консультирования до аборта. По данным Минздрава, в прошлом году почти 23% прошли доабортное консультирование и отказались от процедуры. Благодаря этому удалось сохранить 47 598 беременностей.

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Также парламентарии предложили активнее рассказывать россиянкам о мерах государственной поддержки и усилить контроль за частными клиниками.

В Госдуму 13 декабря внесли проект закона, по которому аборт планировали исключить из перечня услуг частных клиник. Авторы инициативы указали, что в подобных учреждениях не проводят консультации женщин с психологами и юристами. Президент Владимир Путин призвал соблюдать права и свобод россиянок. По его словам, решения по вопросу искусственного прерывания беременности нужно принимать аккуратно.