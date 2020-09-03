«Против воли удерживал»: муж фитнес-модели раскрыл детали секс-скандала с «Мистером Вселенной»

Сама Екатерина отказалась давать комментарий. За нее это сделал супруг — Вадим Рыков. Он известен в Екатеринбурге как DJ Papakley.

«Я здесь не с целью наживы, не с целью обелить. Некоторое время назад супруга позвонила мне и сказала мне, что хочет со мной развестись, потому что у нее организовались новые отношения», — рассказал он «360».

Вадим был неприятно удивлен, но ничего делать не стал. Через какое-то время супруга заявила, что была не права и раскаивается.

«В ходе наших разговоров выяснялось, что это мужчина (господин Кривенко) убедил ее, оказывая психологическое давление… он записал видео интимного характера», — утверждает Рыков.

По его словам, Екатерина и Кривенко договорились встретиться 1 сентября. Женщина очень боялась, что их интимное видео окажется в Сети и хотела попросить Кривенко удалить компромат. Ее муж отметил, что она боялась за свое репутацию, ведь «Катя — фитнес-бикини модель, чемпионка, у нее очень серьезный статус».

Рыков рассказал, что его супруга и Эдуард встретились в отеле. Через какое-то время Екатерина написала мужу сообщение и попросила перезвонить. Однако когда он звонил, она не брала трубку.

В итоге мужчина поехал в гостиницу и попросил службу безопасности проверить, что происходит в номере. Постоялец сказал, что все в порядке, а женщина просила вызвать полицию. Позже приехала Росгвадрия.

Мы с сотрудниками Росгвардии поднялись на этаж. Господин Кривенко совершенно спокойный, я вижу свою супругу, она в халате, вся растрепанная, трясется, глаза на лбу, говорить не может. «Он на меня напал, из номера не выпускал», — сказала она Вадим Рыков.

По словам Екатерины, когда она зашла в номер, Эдуард толкнул ее на кровать, предложил заняться сексом. Она отказалась.

«На что он разозлился и стал применять насильственное действия. Против ее воли удерживал ее в номере, она пыталась выбежать», — добавил Рыков.

Мужчина возмущен тем, что уголовное дело так и не было возбуждено. При этом у диджея есть информация, что Кривенко выдвинул встречное обвинение, но какое именно, он не знает.

Екатерина уже прошла одну медицинскую экспертизу. Специалисты, по утверждению ее мужа, зафиксировали у нее царапины, синяки, порванную губу. Теперь женщина должна пройти еще одно обследование.

Эдуард Кривенко заявил «360», что ничего подобного не происходило.

Я вообще не причастен к этой ерунде. Я не знаю, что это за история такая, я к ней не причастен. Можно на кого угодно тыкнуть — и что, каждый должен разбираться, кто про него что говорит? Так можно полжизни на это потратить Эдуард Кривенко.

Издание E1.ru привело слова Кривенко о том, что у девушки было много любовников, и муж об этом знал. Якобы на них пара «всегда зарабатывала».