facebook_pixel
    03 сентября 2020, 18:19

    «Против воли удерживал»: муж фитнес-модели раскрыл детали секс-скандала с «Мистером Вселенной»

    Иван Степанов , Наза Салех Захи

    Трехкратный обладатель титула «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко оказался в центре скандала после поездки в Екатеринбург. Чемпионка России и Arnold Classic Europe Екатерина Рыкова обвинила его в сексуальных домогательствах. «360» поговорил с участниками конфликта.

    Сама Екатерина отказалась давать комментарий. За нее это сделал супруг — Вадим Рыков. Он известен в Екатеринбурге как DJ Papakley.

    «Я здесь не с целью наживы, не с целью обелить. Некоторое время назад супруга позвонила мне и сказала мне, что хочет со мной развестись, потому что у нее организовались новые отношения», — рассказал он «360».

    Вадим был неприятно удивлен, но ничего делать не стал. Через какое-то время супруга заявила, что была не права и раскаивается.

    «В ходе наших разговоров выяснялось, что это мужчина (господин Кривенко) убедил ее, оказывая психологическое давление… он записал видео интимного характера», — утверждает Рыков.

    По его словам, Екатерина и Кривенко договорились встретиться 1 сентября. Женщина очень боялась, что их интимное видео окажется в Сети и хотела попросить Кривенко удалить компромат. Ее муж отметил, что она боялась за свое репутацию, ведь «Катя — фитнес-бикини модель, чемпионка, у нее очень серьезный статус».

    Рыков рассказал, что его супруга и Эдуард встретились в отеле. Через какое-то время Екатерина написала мужу сообщение и попросила перезвонить. Однако когда он звонил, она не брала трубку.

    В итоге мужчина поехал в гостиницу и попросил службу безопасности проверить, что происходит в номере. Постоялец сказал, что все в порядке, а женщина просила вызвать полицию. Позже приехала Росгвадрия.

    Мы с сотрудниками Росгвардии поднялись на этаж. Господин Кривенко совершенно спокойный, я вижу свою супругу, она в халате, вся растрепанная, трясется, глаза на лбу, говорить не может. «Он на меня напал, из номера не выпускал», — сказала она

    Вадим Рыков.

    По словам Екатерины, когда она зашла в номер, Эдуард толкнул ее на кровать, предложил заняться сексом. Она отказалась.

    «На что он разозлился и стал применять насильственное действия. Против ее воли удерживал ее в номере, она пыталась выбежать», — добавил Рыков.

    Мужчина возмущен тем, что уголовное дело так и не было возбуждено. При этом у диджея есть информация, что Кривенко выдвинул встречное обвинение, но какое именно, он не знает.

    Екатерина уже прошла одну медицинскую экспертизу. Специалисты, по утверждению ее мужа, зафиксировали у нее царапины, синяки, порванную губу. Теперь женщина должна пройти еще одно обследование.

    Эдуард Кривенко заявил «360», что ничего подобного не происходило.

    Я вообще не причастен к этой ерунде. Я не знаю, что это за история такая, я к ней не причастен. Можно на кого угодно тыкнуть — и что, каждый должен разбираться, кто про него что говорит? Так можно полжизни на это потратить

    Эдуард Кривенко.

    Издание E1.ru привело слова Кривенко о том, что у девушки было много любовников, и муж об этом знал. Якобы на них пара «всегда зарабатывала».

    Новости SMI.FM