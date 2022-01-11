Против солдата на Кубани возбудили дело за пощечину памятнику

Дело против военнослужащего завели в Краснодарском крае. Молодого человека обвинили в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщило региональное ведомство Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 3541 УК РФ („Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети ‚Интернет‘, совершенное группой лиц по предварительному сговору“)», — сказано в сообщении СК.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек в военной форме подходил к памятнику двум воинам и дал пощечину одной из скульптур. После этого он продемонстрировал на обеих фигурах приемы борцовских захватов и несколько раз пнул их ногами. При этом за кадром смеются и комментируют происходящее, предположительно, сослуживцы героя ролика.

По имеющимся данным, события происходили в одной из воинских частей близ города Горячий Ключ на Кубани. В дальнейшем, как сообщает РИА «Новости», видео опубликовали в Instagram-аккаунт одного из очевидцев происшествия. Позже он его удалил, но ролик успел разойтись в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что вандал осквернил могилы на русском кладбище в Израиле. Мужчина в маске устроил погром на православном кладбище, расположенном на территории русской православной церкви в Тель-Авиве — Яффо.