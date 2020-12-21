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    21 декабря 2020, 07:35

    Против сокращения каникул на Новый год выступили более половины россиян

    Александра Ломейко

    Многим россиянам не понравилась идея сократить новогодние каникулы. За более короткие праздники обычно выступает старшее поколение. Наличие работы на мнение людей практически не влияет.
    Против сокращения каникул на Новый год выступили более половины россиян

    С предложением уменьшить продолжительность выходных дней после Нового года не согласились 59% респондентов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter. За свой голос отдали чуть менее трети опрошенных — 31%.

    Среди женщин противников такого решения оказалось больше, чем среди мужчин — 62% против 56%.

    На согласие сократить количество дней отдых оказал влияние и возраст опрошенных: старшее поколение охотнее соглашалось с такими мерами. В возрасте от 55 лет предложение поддержали 53% участников опроса, среди 45-54-летних таких россиян оказался 51%, среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет — 42%.

    Еще меньше желающих жертвовать днями каникул после Нового года из числа 25-34-летних — 28%. Только 15% оказалось их среди россиян 18-24 лет. Среди жителей РФ 17 лет и младше таких 10%.

    Наличие работы на неготовность к сокращению выходных дней влияния практически не оказывает. Против решения высказались 59% безработных, 62% сотрудников компаний и 51% фрилансеров и представителей частного бизнеса.