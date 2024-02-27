Общество 27 февраля 2024, 12:13 Против Сбербанка возбудили дело за рекламу о процентной ставке по вкладу ФАС возбудила дело против Сбербанка после жалобы на рекламу о ставке по вкладу РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, ранее в ФАС поступила жалоба на рекламу Сбербанка в Москве. Автор обращения обратил внимание, что в ней крупным шрифтом указали привлекательную для потребителя информацию о процентной ставке по вкладу 12% годовых.

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При этом данные об иных условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, разместили в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — подчеркнули в ведомстве.

Теперь ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка. При установления нарушения банк привлекут к административной ответственности.

В пресс-службе также напомнили, что в конце мае прошлого года ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредита.