27 февраля 2024, 12:13
Против Сбербанка возбудили дело за рекламу о процентной ставке по вкладу
ФАС возбудила дело против Сбербанка после жалобы на рекламу о ставке по вкладу
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.
Как пояснили в пресс-службе, ранее в ФАС поступила жалоба на рекламу Сбербанка в Москве. Автор обращения обратил внимание, что в ней крупным шрифтом указали привлекательную для потребителя информацию о процентной ставке по вкладу 12% годовых.
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При этом данные об иных условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, разместили в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
«Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — подчеркнули в ведомстве.
Теперь ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка. При установления нарушения банк привлекут к административной ответственности.
В пресс-службе также напомнили, что в конце мае прошлого года ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредита.
ФАС России
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