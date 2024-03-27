Общество 27 марта 2024, 13:18 Против России пытались разыграть национальный фактор — патриарх Кирилл Патриарх Кирилл: против РФ пытались разыграть религиозный и национальный факторы РИА «Новости»

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Трагические события в Crocus City Hall говорят о том, что против России пытались разыграть религиозный и национальный факторы. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде Всемирного Русского народного собора, сообщило РИА «Новости».

«Как [во время агрессии НАТО в Югославии], так и сейчас, разыгрываются сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора», — указал предстоятель РПЦ.

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Патриарх подчеркнул, что это становится очевидно с учетом непосредственных исполнителей террористической атаки в концертном зале.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета, в результате погибли 139 человек — 137 скончались на месте трагедии, двое умерли в больницах.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Установлено, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для пересечения границы. Басманный суд арестовал их до 22 мая.