Против Петра Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

Против участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье о неуведомлении о двойном гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта.

Об этом адвокат Верзилова Леонид Соловьев рассказал ТАСС.

«Только что я узнал, что его вызвали во вторник, 7 июля, на допрос. Он является подозреваемым по делу, возбужденному по статье 330.2. УК РФ („Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство“)», — сказал Соловьев.

Адвокат также добавил, что расследованием дела занимается СК.

У Петра Верзилова с 2005 года есть канадский паспорт, уточняет агентство. В материале указано, что это известно из открытых источников. Также Верзилов — российский гражданин.

Петр Верзилов — частый посетитель отделений полиции из-за своей деятельности и выходок. Последняя история произошла 22 июня, когда стало известно, что Верзилов задержан за мелкое хулиганство. Как тогда объяснил его адвокат, документ о правонарушении был составлен из-за того, что Верзилов неоднократно ругался матом. В итоге суд назначил издателю «Медиазоны» арест на 15 суток по делу о нецензурной брани в общественном месте.