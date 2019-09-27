Против ограничений в выдаче новостей выступили в Госдуме
«Если у нас сейчас каждая моська — средство массовой информации — с помощью блогов в соцсетях закидывает людям в головы всякую ерунду, то тогда надо делать отсев между профессиональными средствами массовой информации и этой всей блогосферой», — сказал Толстой. Его слова привело РИА «Новости».
По словам парламентария, было бы удобно, если бы пользователь понимал: попавшая в агрегатор новость это реальное событие или «наворот из соцсетей». Следовательно, добавил Толстой, нужно разговаривать и договариваться с «Яндексом», чтобы поисковик как-то структурировал новостной поток, разделял информацию.
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«Если это можно было бы как-то разграничить, было бы хорошо», — подчеркнул вице-спикер нижней палаты российского парламента.
Ожидается, что «Яндекс» в ближайшее время прояснит свою позицию по этому поводу. Ранее компании уже поступали предложения из парламента по поводу пересмотра алгоритма подбора новостей в агрегаторе.