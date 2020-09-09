Против объединения с Белоруссией высказались свыше 40% россиян
Взгляд жителей РФ на создание Союзного государства выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проведенный ВЦИОМ опрос.
Усомнились в нужности объединения двух стран 43% респондентов, сочтя достаточным поддержание хороших отношений с соседями. Еще 22% решили, что в Союзное государство страны должны войти на равноправной основе. При этом 17% опрошенных считают, что Белоруссия должна стать регионом России. Противоположного мнения придерживается 1% участников исследования. Затруднились с ответом 5%, а 12% не стали отвечать вовсе.
Больше половины россиян — 57% — знают о создании Союзного государства. Из них хорошо информированы 16% респондентов. Слышали о нем без подробностей 41%. Впервые узнали о подобном 43% опрошенных.
ВЦИОМ провел свой опрос 20 августа методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи жителей страны старше 18 лет.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, напомнила «Газета.ru», подписали 8 декабря 1999 года в Москве. После ратификации парламентами обеих стран он вступил в силу, что произошло в 2000-м.