Против объединения с Белоруссией высказались свыше 40% россиян

Объединение России и Белоруссии многие россияне сочли ненужным. Они заявили, что с соседним государством можно просто поддерживать добрососедские отношения.

Взгляд жителей РФ на создание Союзного государства выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проведенный ВЦИОМ опрос.

Усомнились в нужности объединения двух стран 43% респондентов, сочтя достаточным поддержание хороших отношений с соседями. Еще 22% решили, что в Союзное государство страны должны войти на равноправной основе. При этом 17% опрошенных считают, что Белоруссия должна стать регионом России. Противоположного мнения придерживается 1% участников исследования. Затруднились с ответом 5%, а 12% не стали отвечать вовсе.

Больше половины россиян — 57% — знают о создании Союзного государства. Из них хорошо информированы 16% респондентов. Слышали о нем без подробностей 41%. Впервые узнали о подобном 43% опрошенных.

ВЦИОМ провел свой опрос 20 августа методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи жителей страны старше 18 лет.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, напомнила «Газета.ru», подписали 8 декабря 1999 года в Москве. После ратификации парламентами обеих стран он вступил в силу, что произошло в 2000-м.