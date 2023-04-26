26 апреля 2023, 11:20
Против Навального завели новое уголовное дело о терроризме
Навальный сообщил, что в отношении него завели новое дело по терроризму
Новое уголовное дело заведено на осужденного Алексея Навального — ему вменяют статью о терроризме. Об этом политик сообщил на заседании Басманного суда Москвы, передал ТАСС.
«В отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», — сказал Навальный.
Реклама
Он уточнил, что эту информацию ему сообщил следователь. Новое дело по статье о терроризме выделили из дела об экстремизме.
На судебном заседании в среду рассматривают ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание проходит в закрытом режиме для сохранения тайны следствия.
Более десяти человек объявили в международный розыск по делу в отношении Навального. Ранее блогера приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Уголовное дело
Суд
Терроризм
Экстремизм
Алексей Навальный
Реклама
Реклама