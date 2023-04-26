Общество 26 апреля 2023, 11:20 Против Навального завели новое уголовное дело о терроризме Навальный сообщил, что в отношении него завели новое дело по терроризму РИА «Новости»

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Новое уголовное дело заведено на осужденного Алексея Навального — ему вменяют статью о терроризме. Об этом политик сообщил на заседании Басманного суда Москвы, передал ТАСС.

«В отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», — сказал Навальный.

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Он уточнил, что эту информацию ему сообщил следователь. Новое дело по статье о терроризме выделили из дела об экстремизме.

На судебном заседании в среду рассматривают ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание проходит в закрытом режиме для сохранения тайны следствия.

Более десяти человек объявили в международный розыск по делу в отношении Навального. Ранее блогера приговорили к девяти годам колонии строгого режима.