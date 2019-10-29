  • Против крупного застройщика возбудили уголовное дело из-за аферы в Сургуте

    29 октября 2019, 14:47

    Ольга Ситникова

    Против сургутского учредителя строительной компании «Салаир» Сергея Ярушина возбудили уголовное дело за мошенничество, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО и источник в правоохранительных органах.

    «Уголовное дело заведено по факту мошенничества», — заявила пресс-служба.

    По словам издания, следствие придерживается версии, что Сергей Ярушин присвоил более 10 миллионов рублей, прикрываясь переуступкой прав участия в долевом строительстве. Однако предприниматель заметил, что не знает о возбуждении против него уголовного дела.

    По данным издания, строительная компания «Салаир» пропустила срок сдачи домов дольщикам. Источник Ura.ru в сургутской мэрии отметил, что уголовное дело не повлияет на получение ключей от квартир клиентами компании.

    «По дому в 20-м микрорайоне уже работает жилстройнадзор Югры, который проверяет его перед приемкой. Новостройка в 41-м микрорайоне должна быть сдана к концу года», — рассказал источник.