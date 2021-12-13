Названо количество антител, свидетельствующее о хорошем иммунитете против коронавируса

Учитывать не только факт наличия, но и количество антител при выдаче QR-кодов переболевшим COVID-19, необходимо. Об этом «Ридусу» рассказал вирусолог Максим Скулачев.

Сейчас в мире для измерения количества антител принята единица измерения BAU (binding antibody units). Это единицы связывающих антител, которые позволяют сопоставлять результаты разных тестов на антитела.

По словам вирусолога, при выдаче сертификатов надо отталкиваться от 100 BAU. Показатель в 300-500 BAU свидетельствует об отличном иммунитете.