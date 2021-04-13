Против «Яндекса» возбудили дело за дискриминацию других сервисов

ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. За это компании грозит штраф в размере доли от выручки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС напомнили, что 20 февраля 2021 года «Яндекс» получил предупреждение, по которому он должен был обеспечить равные условия для сторонних сервисов на страницах поисковой системы. В том числе для конкурентов.

Выполнить требования компанию обязали до 1 апреля 2021 года. Но «Яндекс» ничего не сделал, уверены в ведомстве.

В ФАС считают, что «Яндекс» предоставляет своим сервисам преимущество по продвижению в своей поисковой системе, что приводит к большему привлечению пользователей. Подобные действия создают неравные условия на смежных товарных рынках.

В рамках рассмотрения дела ведомстве намерены изучить, по каким правилам в поисковой выдаче сервисы «Яндекса» оказываются в приоритетной позиции. Кроме того, там оценят последствия, к которым привела подобная практика.

Если факт нарушения и ограничения со стороны «Яндекса» подтвердится, то компании назначат оборотный штраф от суммы выручки на рынке.