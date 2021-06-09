Отечественные электронщики выступили против инвестиций

С начала года производители систем хранения данных начали переходить на российские процессоры. Для желающих использовать в вычислительной технике иностранные процессоры нужно инвестировать в развитие отечественных решений около 250 миллионов рублей. Производители опасаются, что это приведет к «олигополизации рынка».

С предложениями об инвестировании взамен на возможность использования иностранных процессоров выступает Минпромторг. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Такой подход создает „риски олигополизации“ рынка крупнейшими холдингами, поскольку им продемонстрировать большие инвестиционные расходы несложно», — написало издание со ссылкой на Ассоциацию российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Пострадают средние и небольшие инновационные компании, они не смогут преодолеть предложенные критерии. АРПЭ предложил другую схему, которая удовлетворит всех участников рынка. Вместо схемы с инвестициями они предложили разделить российскую вычислительную технику на две группы в зависимости от использования отечественного или иностранного процессора. Для производителей оборудования на российских чипах ввести дополнительные льготы.

С АРПЭ не согласны в АНО ВТ. Они считают, что инвестирование необходимо.

«Инвестирование предполагает не только вложения в разработку, но и авансирование их производства, так называемую опережающую закупку», — рассказали изданию в АНО ВТ.

В Минпромторге «Коммерсанту» сообщили, что поддерживаются подходы предоставления преференций в привязке к уровню локализации, а не только разделения на два уровня.