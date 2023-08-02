Общество 02 августа 2023, 18:50 Против иноагента Светова возбудили уголовное дело после песни о Бандере РИА «Новости»: уголовное дело завели на блогера Светова за реабилитацию нацизма РИА «Новости»

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Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера и председателя движения «Гражданское общество» Михаила Светова* после исполнения песни про Степана Бандеру. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Михаила Светова* возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ („Реабилитация нацизма“)», — рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что Светов* спел про Бандеру для своих подписчиков. Аудиозапись блогер опубликовал 19 сентября 2021 года в личном Telegram-канале.

Следователи заявили, что таким образом Светов* оправдал преступления нацистов. В правоохранительных органах напомнили, что Бандера числится в Нюрнбергском трибунале как коллаборационист, сотрудничавший с нацистскими организациями.

В День памяти жертв Волынской резни, 11 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин вспомнил о преступлениях нацистов. Он указал, что популяризация нацизма в итоге привела в прошлом веке ко Второй мировой войне, поэтому важно не допустить повторения трагедии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.