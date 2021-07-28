Против главреда The Insider* Романа Доброхотова завели дело о клевете

У главного редактора The Insider* Романа Доброхотова прошли обыски. На него завели уголовное дело о клевете на голландского журналиста.

Полиция пришла к главреду издания, которое специализировалось на расследованиях, рано утром в среду. Об этом он написал в Twitter. По данным РБК, которое ссылается на коллегу журналиста Сергея Ежова, Доброхотов должен был 28 июля покинуть Россию.

По данным РИА «Новости», на главреда The Insider* завели уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. По мнению коллег Доброхотова, именно оно могло стать причиной обысков. В материале указывалось, что журналист якобы получал от Минобороны России деньги за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе.

На прошлой неделе The Insider* был признан иностранным агентом. Доброхотов отказался ставить на материалы упоминание об этом.

* Организация признана в России иностранным агентом.