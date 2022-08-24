Против экс-мэра Екатеринбурга завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Уголовное дело о дискредитации ВС России возбуждено в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. <…> Проходят следственные действия», — рассказал собеседник.

В марте суд Екатеринбурга назначил экс-градоначальнику два штрафа в размере 50 тысяч рублей каждый. В апреле — еще один штраф на аналогичную сумму по протоколам о публичной дискредитации российской армии. Правозащитники Ройзмана попытались обжаловать эти решения, но областной суд оставил из в силе.

Кроме того, политик разместил в соцсетях пост, в котором выразил неуважение к органам власти РФ и главе МИД России Сергею Лаврову. За это Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей.

Фигурантом аналогичного разбирательства ранее стал лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. На концерте в Уфе он негативно высказался о ВС РФ. Суд Уфы назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.