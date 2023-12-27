Общество 27 декабря 2023, 12:51 Против дочерних компаний «Лукойла» возбудили дела из-за наценок на бензин ФАС возбудила дела против «дочек» компании «Лукойл» из-за наценок на бензин Unsplash

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против дочерних компаний «Лукойла» в Перми и Нижнем Новгороде из-за наценок на бензин на автозаправках в период низких оптовых цен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Территориальные органы ФАС выявили увеличение стоимости на топливо Аи-92 и Аи-95. При установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компаниям придется выплатить административный штраф или перечислить полученный от противоправных действий доход в госбюджет.

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В октябре ФАС уже возбуждала дело против «дочки» компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде. Причиной стала наценка на дизельное топливо в мелком опте. Тогда фирма почти в два раза подняла уровень наценки на дизель — с 9,2% до 17,7%.

В августе биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы предложил запретить продажу топлива трейдерам на базисах НПЗ. Речь шла о продажах нефтепродуктов напрямую с нефтеперерабатывающих заводов и примыкающих к ним железнодорожных станций.