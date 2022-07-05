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    05 июля 2022, 16:32

    Верующие на Кубани объединились против Бузовой

    Super.ru: православные и мусульмане выступили против концертов Бузовой на Кубани

    Максим Зинкин

    Православные и мусульмане Кубани обратились в Министерство культуры с жалобой на предстоящие концерты поп-певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщил Super.ru.

    Верующие на Кубани объединились против Бузовой

    По данным источника, верующим не нравится, что на концертах певицы творятся «сатанинские» обряды. Также певица появляется на сцене с нимбом над головой, символизируя мать Христа.

    Ближайший концерт Бузовой на Кубани запланирован на август.

    Ранее певица рассказывала, что в 2022 году у нее не будет отпуска из-за напряженного графика. При этом она призналась, что ей проще жить, когда есть много концертов и выступлений.

    Мама Бузовой Ирина сообщала, что возросшая популярность повлияла на здоровье звезды, так как она переживает о своих проектах.