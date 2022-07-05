Верующие на Кубани объединились против Бузовой

Православные и мусульмане Кубани обратились в Министерство культуры с жалобой на предстоящие концерты поп-певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщил Super.ru.

По данным источника, верующим не нравится, что на концертах певицы творятся «сатанинские» обряды. Также певица появляется на сцене с нимбом над головой, символизируя мать Христа.

Ближайший концерт Бузовой на Кубани запланирован на август.

Ранее певица рассказывала, что в 2022 году у нее не будет отпуска из-за напряженного графика. При этом она призналась, что ей проще жить, когда есть много концертов и выступлений.

Мама Бузовой Ирина сообщала, что возросшая популярность повлияла на здоровье звезды, так как она переживает о своих проектах.