Британия вводит новые ограничения против Белоруссии

Британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии. Как сообщило RT, запрещены будут полеты и посадки белорусских авиакомпаний в королевстве.

Кроме того, новые меры запрещают обслуживать авиапарк президента Белоруссии Александра Лукашенко. Великобритания не будет принимать белорусские калийные удобрения, сигареты и технологии двойного назначения. Уточняется, что эти меры призваны понизить доходы, которые поступают режиму Александра Лукашенко.

Ранее глава белорусского МИД заявил, что против его страны ведется финансово-экономическая война. В то же время, Владимир Макей отметил, что любые вызовы будут нести в себе и новые возможности.

Ранее некоторые санкции против ряда физических лиц, в том числе россиян, ввел президент Украины. Запрет коснулся и работы в стране компании Wildberries.