«Нам только что стало известно о возбуждении третьего уголовного дела по статье „Легализация доходов, полученных преступным путем“, при этом сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан», — приводит агентство слова юриста.

Абызов стал фигурантом еще одного уголовного дела Подробнее

Ранее Абызову были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, создании преступного общества, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Следствие полагает, что он создал преступную группировку, при помощи которой похитил и вывел за границу четыре миллиарда рублей. Эти средства принадлежали «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».

Бывший чиновник свою вину не признает.

В конце августа была озвучена сумма арестованных активов Абызова. Она составила 27 миллиардов рублей. Экс-руководитель «Открытого правительства» находится под арестом до 25 октября.