«Протирать все перед собой». Вирусолог рассказал, как защититься от COVID-19 дома

Заразиться коронавирусом можно, не выходя из подъезда. Вирусолог Анатолий Альштейн предупредил, что полностью обезопасить себя от вируса нельзя, но снизить вероятность заражения можно с помощью мер гигиены.

«Дома можно заразиться простыми вещами. Вы же выходите на улицу. Если вы на каком-то этаже живете, вы спускаетесь или в лифте, или в подъезде. Если в вашем подъезде живут инфицированные, они могут оставить это все и на перилах, и на кнопке лифта, и на ручке двери в подъезде. Кроме того, вам доставляют еду, на пакетах тоже может оказаться вирус, значит это тоже надо учитывать», — сказал Альштейн.

По его словам, снизить вероятность заражения можно, протирая все вокруг себя: кнопки, ручки, перила.

Соблюдение гигиены помогает. 100% предотвратить заболевание невозможно. <...> Пришли с прогулки, опять протерли ручку. Все перед собой протирать. Это снизит возможность заражения Анатолий Альштейн.

До этого Альштейн допустил, что с небольшой вероятностью заразиться можно через воду или еду. Поэтому он призвал использовать кипяченую воду, а фрукты и овощи тщательно мыть.

Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. С января больных COVID-19 стали находить за пределами КНР. В России, по информации на 6 мая, выявили больше 165 тысяч случаев заражения коронавирусом.