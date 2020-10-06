Протесты в Киргизии объяснили внутренними предпосылками
Первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» протесты в Киргизии, которые начались после парламентских выборов.
«События в Киргизии имеют внутреннее объяснение: страна с трудом пережила пандемию, жизненный уровень населения низкий, треть поступлений в бюджет сократились в период карантинных мер», — разъяснил парламентарий.
По его словам, это все наложилось на пеструю внутреннюю картину, на клановые и межклановые противоречия и выплеснулось в протесты. Законодатель добавил, что вероятность протестных акций в Киргизии была и так высока, вне зависимости от того, кто бы победил на выборах.