«Протестую против мракобесия»: Милонов раскритиковал празднование Хэллоуина в России

Депутат Виталий Милонов резко осудил празднование Хэллоуина в России. Он назвал традицию отмечать этот западный праздник мракобесием и чушью.

«Хэллоуин — это прославление темных сил, колдовства и смерти. Как вообще можно играться с такими серьезными вещами, как культ зла? Что предлагают организаторы этого праздника в текущем году? Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада», — заявил Милонов во время беседы с РИА «Новости».

Собеседник добавил, что будет обращаться во все органы, чтобы не допустить «посевной семян зла» на российской земле.

Милонов давний противник Хэллоуина. Ранее он выступал против проведения праздника в школах и детских садах и призывал наказывать ответственных за организацию костюмированных вечеринок в учебных заведениях

На днях парламентарий предложил вернуть буденовки в армию. Милонов поделился своей идеей с министром обороны России Сергеем Шойгу в письме. Он считает, что исторические детали военной формы находятся вне политического контекста времени.