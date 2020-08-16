Протестные акции впервые показали на белорусском телевидении

На государственном белорусском телеканале показали сюжет о протестных акциях. Кадры показали впервые за все время волнений.

Сюжет о митингах на государственном телеканале «Беларусь 1» показали впервые, сообщает News.ru.Также трансляцию не стали назвать массовыми беспорядками. Ведущая лишь выразила надежду, что все протесты пройдут мирно.

Ранее в Минске прошла мирная акция в поддержку Александра Лукашенко. На ней выступил и сам президент. Белорусский лидер заявил, что готов обсуждать с горожанами новые реформы, а также отметил, что новые выборы разрушат страну.

После мирной акции в стране люди начали собираться в протестные митинги. По предварительным данным, на митинг пришли 60 тысяч человек.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала идею телевизионщиков начать на госканалах забастовку.

Накануне глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что протестующих финансируют из-за рубежа. По его мнению, юношам за участие в митингах платят 30 белорусских рублей, а девушкам — 60.