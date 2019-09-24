Протасовицкому отказали в УДО: заседание по его делу перенесли во второй раз

Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, подельника футболистов Кокорина и Мамаева в деле о драках в Москве. Суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

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Рассматривать дело Протасовицкого должны были 24 сентября, но суд перенес заседание на 1 октября.

Протасовицкий до этого отбывал наказание в исправительной колонии. Его содержали в Клинцах Брянской области. Согласно приговору, осужденный должен был пробыть в заключении до 13 ноября 2019 года.

Он, вероятно, мог бы выйти на свободу и раньше, но из-за нарушений дисциплины в самом начале отбывания срока его условно-досрочное освобождение до сих пор не рассматривали. Вот и сейчас суд не счел возможным отпустить осужденного на свободу. Следующее заседание по его делу назначено на 1 октября, сообщил корреспондент «360» из ИК № 6, где слушали дело.

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, приятеля футболистов тренера Протасовицкого и младшего брата игрока петербургского клуба Кирилла Кокорина на разные сроки осудили 8 мая. Судьбу подельников решал Пресненский суд Москвы. Приятелей наказали за драки и хулиганские выходки, которые они совершили в центре Москвы.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября отпустил на свободу по условно-досрочному освобождению Мамаева и братьев Кокориных. Все трое вышли на свободу 17 сентября.