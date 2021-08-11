Протасевич рассказал о создании своего медиапроекта

Белорусский блогер и сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил о планах по созданию своего медиапроекта. По его словам, СМИ может получится не очень масштабным, но принципиально новым. Об этом написал RT.

«Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо все-таки делать какой-то отдельный медиапроект. Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине», — рассказал Протасевич.

Кроме того, он заявил, что ушел подальше от радикальной оппозиции, поскольку белорусское общество устало от «оголтелой пропаганды с хейт-спичем». Протасевич хочет сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых — запросам времени. Речь идет о медиапроекте, который каждый белорус сможет читать спокойно.

Ранее Протасевич заявил о сотрудничестве с белорусским следствием. Позже стало известно, что Романа и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.