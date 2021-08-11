Протасевич рассказал, как присоединился к Telegram-каналу Nexta

Роман Протасевич сообщил, что не стоял у истоков данного Telegram-канал Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским. Он присоединился к проекту только после того, как владельца канала и главного редактора сайта by24.org Владимира Чуденцова арестовали при попытке уехать в Польшу, рассказал RT со ссылкой на слова Протасевича.

До этого времени Роман не имел никакого отношения к Nextа. Кроме того, изначально канал не был политическим.

«Это был кавер на группу „Сплин“, кажется. И как раз тогда эта вот группа школьников-подростков — она и называлась Nexta. И оттуда все это и пошло. Позже уже, соответственно, это переросло в серьезный YouTube-проект, и позже это переросло и в Telegram-проект, как раз тогда, когда Telegram вот только-только обретал популярность, но уже, в принципе, о нем все знали», — сообщил блогер.

Роман Протасевич присоединился к Telegram-каналу Nexta Live в 2019 году. В Белоруссии он начал подвергаться преследованиям после того, как стал участником проекта.