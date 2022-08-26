Просветительский марафон Российского общества «Знание» стартует в последний день лета

Российское общество «Знание» проведет новый федеральный Просветительский марафон «Знание» с 31 августа по 2 сентября. Площадками марафона станут студии в пяти городах, каждая посвящена определенной теме. Запланировано выступление более 200 выдающихся лекторов.

Среди спикеров — государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, специалисты медиаиндустрии. Зрителей ждет более 120 часов просветительского контента, лекции в новых форматах, премьера спектакля.

Впервые регистрация на марафон открыта для всех желающих, слушателей отберут по итогам творческого конкурса.

На площадках обсудят достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира.

В московском «Зарядье» площадку посвятят теме «Знание. Сила» — именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Темой площадки в Санкт-Петербурге будет «Знание. Сделано в России», лекторы познакомят слушателей с потенциалом России, особенно с последними решениями в области импортозамещения.

Впервые одну из площадок организуют в Луганской Народной Республике. Зрители смогут посмотреть выступления спикеров из любой точки страны на сайте марафона или в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте».