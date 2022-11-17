Общество 17 ноября 2022, 09:19 Просветительская эстафета к юбилею Циолковского пройдет в 6 городах России

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Общество «Знание» и «Роскосмос» запустили просветительскую эстафет, посвященную 165-летию Константина Циолковского. Она пройдет в Москве, Благовещенске, Циолковском, Калуге, Боровске и Рязани. Участники смогут встретиться с космонавтами и пообщаться с ними.

Первое мероприятие уже состоялось в столице, на нем школьники и студенты встретились с экспертами ракетно-строительной области и увидели фильм о космонавтике. Участие приняли более 50 человек, еще свыше 600 присоединились к событию онлайн.

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В Благовещенске и Циолковском эстафета пройдет в рамках всероссийского фестиваля «Космофест Восточный», на котором молодежи расскажут о профессиональном самоопределении в ракетно-космической и других отраслях экономики. Позже мероприятие проведут в Калуге и Рязани.

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