Россиянам дали советы по половому просвещению детей

Вопросы полового просвещения ребенка нельзя пускать на самотек. Лучше всего, если на них ответят родители. Но нужно учитывать возраст сына или дочери и часть тем отложить до взросления. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказали семейный психолог Ольга Романив и сексолог Андрей Булах.

Эксперты пояснили, что понимать разницу между мальчиками и девочками дети начинают в возрасте трех-четырех лет. Но вдаваться в глубокие подробности не стоит, достаточно просто объяснить разницу в строении тел. На вопрос ребенка, откуда он взялся, лучше всего придумать некую сказку о том, как он вырос у мамы в животе. Можно даже показать снимки УЗИ.

В беседе с учениками младших классов можно переходить к более серьезным вопросам. В частности, рассказать о гормональных и физиологических изменениях, которые ждут ребенка через несколько лет, о способах контрацепции, менструации и венерических болезнях. При этом родители должны объяснить ребенку, что отношения могут быть только взаимными, а сексуальная жизнь — прерогатива взрослых людей.

«Чтобы обоим участникам диалога было максимально комфортно, маме лучше разговаривать с дочерью, папе — с сыном. Если папа отсутствует, возложите эту нелегкую обязанность на родственника или знакомого семьи, с которым у ребенка хорошие отношения. Разговор не должен ограничиться только обсуждением поллюций и месячных, поговорить нужно и о том, зачем эти изменения происходят в организме и к чему приводят», — отметила Ольга Романив.

Родителям, которые не могут перебороть стеснение, психолог посоветовала подобрать на YouTube научно-популярный фильм, где медицинским, но простым языком ребенку все объяснят. Совместный просмотр может стать предлогом для дальнейшего обсуждения.

По словам преподавателя сексологии Андрея Булаха, родители должны объяснить ребенку, как не стать жертвой сексуальных домогательств. Он пояснил, что прежде всего ребенок не должен стесняться называть свои половые органы, чтобы быстро рассказать родителям о случаях встречи с неизвестным, который пытался его потрогать.

«Внушайте ребенку, что в таких ситуациях виноват всегда взрослый», — подчеркнул специалист. Также он отметил, что ребенок должен понимать нерушимость личных границ и правильно реагировать, если неизвестный взрослый пытается его увести.

«Нужно громко закричать: „Нет!“ — а потом сразу уйти. Если не получается вырваться, еще громче кричать: „Нет! Я тебя не знаю, отпусти меня!“. Важно объяснить ребенку, что он должен отказываться, если мужчина или женщина просят его куда-то пойти и помочь. Если взрослому человеку нужна помощь, он всегда ее может попросить у другого взрослого», — добавил специалист.

Булах подчеркнул, что родителям важно дать понять ребенку, что он может им доверять и рассказывать все, а они не будут его осуждать и ругать. Отношения должны строиться на основе доверия, это избавит от большого количества проблем.