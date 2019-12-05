Простыни из морга и еда с отходами. Депутат рассказал об ужасах уральской больницы

В Свердловской области разгорается медицинский скандал. Центральную городскую больницу Богдановича обвинили в антисанитарии. Как рассказали сотрудники, больным стелят стиранные одноразовые простыни из-под покойников, эти простыни с кровью и гноем возят в той же машине, что и потом еду.

Фотографии и видео опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» Екатерина Петрова, член Общественной палаты Екатеринбурга. При этом в своей записи она сослалась на депутата местной думы Анну Асанову. В видеоролике сотрудник больницы Сергей Лутко рассказывает об условиях, в которых ему приходится работать, а больным — лежать.

«Берем из морга белье, из-под покойников. Увозим на прачку. Все это делается на одной машине — а потом на этой же машине возятся медицинские отходы: тряпки из-под трупов, зачастую кровавые. На ней же — обеды, завтраки, ужины», — рассказал Лутко.

По словам мужчины, для всех нужд и целей используют одну и ту же машину, обычный «УАЗик-буханку». Никакой обработки машина не проходит, ее просто иногда в гараже протирают тряпками. И снова по кругу: еда, грязные простыни, отходы.

«На некоторых фото видно, как сохнут простыни подозрительно похожие на одноразовые. Я конечно подняла контракт и да, там действительно одноразовые простыни», — написала в соцсети общественница.

По ее словам, многочисленные нарушения в этой больнице уже фиксировались раньше. Были предписания исправить ситуацию. Видимо, избавиться от антисанитарии оказалось делом невозможным.

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«Атаки информационные на больницу длятся уже второй год. Все это не соответствует действительности. Администрация больницы уже выиграла один процесс, сейчас они снова подают в суд на ряд заявителей», — рассказал пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков. Его слова привел сайт Kp.Ru.

По его словам, больницу регулярно проверяют различные инстанции. В результате факты, которые выкладываются в Сеть, подтверждения не находят. Кроме того, одноразовые простыни, которые используют в морге, невозможно постирать: они сделаны из бумаги и в воде моментально превратятся в труху.

«А та информация о том, что пациенты лежат на простынях из морга… Ну, это уже даже не смешно», — добавил Шестаков.