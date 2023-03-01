Общество 01 марта 2023, 10:00 Простые рецепты счастья по-скандинавски. Как обустроили новые жилые кварталы под Москвой Фото предоставлено пресс-службой ГК ФСК

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Жители скандинавских стран по праву считаются самыми счастливыми людьми. Они наслаждаются здоровым балансом между работой и личной жизнью, низким уровнем стресса, возможностью заниматься любимыми делами.

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Уют в жизни, отсутствие стресса

Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция — жители Северной Европы давно придумали для себя способы жить на полную, сохраняя баланс между работой и отдыхом. Чтобы изменить жизнь к лучшему, нужно научиться кандинавским принципам мышления. Они просты и доступны каждому. Вот основные из них.

Лагом — умеренность во всем. Эта философия гласит: «Не слишком мало. Не слишком много. А ровно столько, сколько нужно». Для шведов этот принцип — стиль жизни, склад ума. Он предполагает: все должны иметь столько, сколько им необходимо, но не слишком много.

Хюгге — уют во всем, отсутствие спешки и возможность насладиться жизнью в окружении семьи. В Дании суть хюгге состоит в том, чтобы проводить время с любимыми людьми, чувствовать домашний уют. И если вы позволяете себе насладиться хорошим ужином, настольными играми или совместным просмотром любимого шоу с друзьями или семьей, вы уже практикуете хюгге.

Еще одним принципом скандинавов является сису. У финнов это означает постоянство и целеустремленность. Это форма смелости, когда люди добиваются успеха наперекор всему.

Люкке переводится с датского как «счастье». Это значит — делать жизнь счастливой, нести ответственность за свои действия, иметь свободу выбора. Датчан Майк Викинг в книге «Lykke. В поисках секретов самых счастливых людей» описал этот принцип на примере баланса рабочих дел и отдыха.

По его мнению, люкке лучше всего проявляется в Копенгагене. Жители города уходят с работы пять часов вечера, садятся на велосипеды и едут домой. На улице они приветливы и готовы сделать доброе дело для незнакомца, которому требуется помощь.

Еще один важный момент, которому скандинавы уделяют особое внимание, — это комфортная атмосфера дома. Создать ее на самом деле не так сложно. Зато жить в такой обстановке — одно удовольствие.

Хюгге-квартал под Москвой

Счастье определяется по-разному, но главный его критерий — выбор. В том числе и при поиске квартиры. Тем более, если в основе создания жилых кварталов соединены все скандинавские принципы.

Вариантом с настоящим колоритом Северной Европы является ЖК «Датский квартал», девелопером которого стала ГК «ФСК».

Жилой комплекс сочетает в себе комфорт, безопасность, близость к природе и возможности для постоянного развития. Все это можно найти всего в километре от Москвы и при этом по цене Подмосковья.

Фото предоставлено пресс-службой ГК ФСК

«Датский квартал» располагается в Мытищах. Важно, что у него хорошая транспортная доступность: до ближайших станций метро — «Медведково» и «Алтуфьево» можно добраться всего за 10−20 минут.

Всего в 300 метрах от квартала расположен Мытищинский лес. Отличное место для прогулок с семьей, друзьями или, наоборот, для уединения в моменты, когда хочется быть рядом с природой, дышать свежим воздухом и восстанавливать силы.

Настоящий подарок — расположенные поблизости водохранилища. Полюбоваться на воду, устроить пикник на берегу — все это доступно для жителей «Датского квартала». Хюгге — это удовольствие здесь и сейчас, неспешность и наслаждение каждой минутой.

При планировке квартир застройщик учел как потребности семейных людей, так и гордых индивидуалистов. Проект предполагает более 90 видов уникальных планировок, а площадь квартир составляет от 25 до 125 квадратных метров.

Все эти плюсы делают «Датский квартал» настоящим миром хюгге. Человек выбирает оптимальный себя вариант жилья, обустраивает его так, как ему хочется. За окном — приятная и доброжелательная атмосфера, лес, возможность прогуляться к воде, восстановить ресурсы.

Скандинавская эстетика

Еще один квартал, в основе концепции проекта которого лежат принципы скандинавов — ЖК «Скандинавский». Это проект комфорт-класса в трех километрах от МКАД по Осташковскому шоссе. В жилом комплексе строится детсад на 240 детей и школа на 500 учеников.

Кроме того, архитекторы предусмотрели детские площадки, пешеходные и велодорожки. Для автолюбителей в «Скандинавском» сделали наземный и подземный паркинги.

Планировки у квартир очень разные — есть из чего выбирать. Но объединяет их все высокий уровень комфорта и продуманность для жизни. Нельзя не отметить высокие потолки в 4,2 метра, которые добавляют воздуха в помещении.

Фото предоставлено пресс-службой ГК ФСК

Предусмотрены отдельные гардеробные, чтобы не захламлять пространство лишними шкафами и вешалками.

В квартирах на первых этажах домов есть открытые террасы и примыкающий к ним палисадник. Кроме того, у жильцов есть свой выход на улицу.

Рядом с ЖК находится Мытищинский лес — отличный вариант для прогулки в выходной день, после работы, да в любое удобное для каждого время. В одиночестве, с друзьями или близкими — не имеет значения. Время на свежем воздухе — чудесный отдых.

Благоустроенная территория жилого квартала, близость к природе, комфортный и безопасный дом — то, что нужно для хорошего настроения, восстановления сил и наслаждения жизнью. Умеренность, уют, постоянство и счастье — все очень просто.

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