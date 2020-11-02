«Простые» профессии ждет вымирание. Как остаться на плаву?
«К 2025 году исчезновение таких профессий как бухгалтер, юрист действительно будет. В ближайшее десятилетие эта тенденция сохранится», — подтвердил Бордин.
По словам эксперта, все дело в развитии IT-технологий.
«Основная причина — это развитие IT, цифровых платформ, цифровых помощников, которые позволяют многие вещи автоматизировать — когда мы сами можем через голосового помощника заказать билеты, планировать встречи, направить уведомление партнеру. В связи с этим такие сервисы будут более востребованы, а профессии будут уходить», — объяснил он.
Однако не всем айтишникам в будущем будут хорошо платить. Бордин считает, что такие простые вещи как создание сайта определенно будет востребовано, но стоить эти услуги будут уже меньше.
«IT-специалисты более высокого уровня и разработчики по-прежнему останутся с высокой зарплатой, и за них будет борьба. Поэтому говорить, что все IT-специальности также сохранят свою востребованность не нужно. Прогноз 2025 года не совсем корректен», — сообщил собеседник «360». Многое зависит от страны, где-то профессии «умирают» быстрее, а где-то медленнее. Но и «лишние» профессии ждет трансформация.
Нужно быть профессионалом в своей сфере, постоянно изучать что-то новое. <…> Специалисты в любой сфере должны повышать свою квалификацию. Единственное, что ценно на рынке труда — это специалист, который знает многоеАнтон Бординруководитель Фонда технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий»
Эксперт отметил, что такие навыки как консультирование и оптимизация работы предприятий очень пригодятся в будущем бухгалтерам. А умение юристов составлять корпоративные договоры, вести сделки о слиянии компаний или переговоры никакие машины не заменят.
Он также напомнил, что за последние 20 лет роботы, например, частично заменили механический труд на предприятиях страны. Но в каждом регионе ситуация индивидуальная.
По данным доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «The Future of Jobs 2020», к 2025 году могут быть сокращены 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах.