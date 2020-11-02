«Простые» профессии ждет вымирание. Как остаться на плаву?

Эксперты всемирного экономического форума пришли к выводу, что через пять лет бухгалтеры и юристы будут не нужны, их заменят технологии. А IT-специалисты наоборот будут востребованы его больше. Однако руководитель «Навигатора образовательных технологий» Антон Бордин рассказал «360», что изменения неизбежны, но не все так плохо. Эксперт дал несколько советов тем, кто хочет всегда оставаться востребованным на рынке труда.

«К 2025 году исчезновение таких профессий как бухгалтер, юрист действительно будет. В ближайшее десятилетие эта тенденция сохранится», — подтвердил Бордин.

По словам эксперта, все дело в развитии IT-технологий.

«Основная причина — это развитие IT, цифровых платформ, цифровых помощников, которые позволяют многие вещи автоматизировать — когда мы сами можем через голосового помощника заказать билеты, планировать встречи, направить уведомление партнеру. В связи с этим такие сервисы будут более востребованы, а профессии будут уходить», — объяснил он.

Однако не всем айтишникам в будущем будут хорошо платить. Бордин считает, что такие простые вещи как создание сайта определенно будет востребовано, но стоить эти услуги будут уже меньше.

«IT-специалисты более высокого уровня и разработчики по-прежнему останутся с высокой зарплатой, и за них будет борьба. Поэтому говорить, что все IT-специальности также сохранят свою востребованность не нужно. Прогноз 2025 года не совсем корректен», — сообщил собеседник «360». Многое зависит от страны, где-то профессии «умирают» быстрее, а где-то медленнее. Но и «лишние» профессии ждет трансформация.

Нужно быть профессионалом в своей сфере, постоянно изучать что-то новое. <…> Специалисты в любой сфере должны повышать свою квалификацию. Единственное, что ценно на рынке труда — это специалист, который знает многое Антон Бордин руководитель Фонда технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий»

Эксперт отметил, что такие навыки как консультирование и оптимизация работы предприятий очень пригодятся в будущем бухгалтерам. А умение юристов составлять корпоративные договоры, вести сделки о слиянии компаний или переговоры никакие машины не заменят.

Он также напомнил, что за последние 20 лет роботы, например, частично заменили механический труд на предприятиях страны. Но в каждом регионе ситуация индивидуальная.

По данным доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «The Future of Jobs 2020», к 2025 году могут быть сокращены 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах.